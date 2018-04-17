edición general
8 meneos
18 clics
Martín Cortés de Albacar: El español que descubrió los polos magnéticos... y más

Martín Cortés de Albacar: El español que descubrió los polos magnéticos... y más

Martín Cortés de Albacar nació en la localidad zaragozana de Bujaraloz en 1510. Aunque parece que sus primeros estudios los realiza en Zaragoza, va a ser en Cádiz, donde llega en 1530 con tan sólo veinte años, donde va a desarrollar su actividad profesional y científica. Su gran aportación a la navegación fue la estimación de los polos magnéticos según las desviaciones de las brújulas en distintos lugares. También se le atribuye la invención de las cartas marinas esféricas basadas en la separación progresiva de los paralelos.

| etiquetas: martín cortés de albacar , polos , magnéticos
6 2 0 K 87 cultura
1 comentarios
6 2 0 K 87 cultura
Torrezzno #1 Torrezzno *
1551 descubre los polos magnéticos. Por poner el contexto el poderío intelectual del imperio español del siglo de oro, no fue hasta 1752 cuando los ingleses adoptaron el calendario gregoriano, tuvieron que saltar 11 días por el desfase acumulado
0 K 14

menéame