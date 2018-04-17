Martín Cortés de Albacar: El español que descubrió los polos magnéticos... y más

Martín Cortés de Albacar nació en la localidad zaragozana de Bujaraloz en 1510. Aunque parece que sus primeros estudios los realiza en Zaragoza, va a ser en Cádiz, donde llega en 1530 con tan sólo veinte años, donde va a desarrollar su actividad profesional y científica. Su gran aportación a la navegación fue la estimación de los polos magnéticos según las desviaciones de las brújulas en distintos lugares. También se le atribuye la invención de las cartas marinas esféricas basadas en la separación progresiva de los paralelos.