'Marshal Bass', la historia de un antiguo esclavo convertido en el primer sheriff afroamericano  

Marshal Bass, del guionista Darko Macan, el dibujante Igor Kordey y el colorista Nikola Vitkovic es uno de los mejores westerns del cómic europeo de este siglo. Un tebeo tan sorprendente que solo podía estar basado en hechos reales: la historia del primer sheriff afroamericano de Estados Unidos, que arrestó a 3000 sospechosos, mató a otros 14 y participó en numerosos tiroteos de los que salió indemne, dejando su placa después de 32 años de profesión (de 1875 a 1907). Un clásico moderno del cómic que Astiberri publicará en tres volúmenes integra