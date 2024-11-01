edición general
El marroquí agresor de Hortaleza acumulaba antecedentes por robos, violencia y otra agresión sexual

El marroquí agresor de Hortaleza acumulaba antecedentes por robos, violencia y otra agresión sexual

La Policía Nacional investiga en profundidad al joven marroquí detenido por la agresión sexual a una menor de 14 años ocurrida en el parque Isabel Clara Eugenia, junto al centro de menores extranjeros no acompañados (menas) de Hortaleza, en Madrid. El presunto agresor, que asegura tener 17 años, ya contaba con antecedentes penales, incluidos una agresión sexual previa en el País Vasco, así como múltiples robos y actos violentos registrados en varias comunidades.

Jaime131 #2 Jaime131
Varios antecedentes penales, pero que nadie diga que deberían expulsarle, que eso es racismo. (lo sé, estoy jugándome un strike).
Kantinero #3 Kantinero
#2 Expulsarle con los mismos latigazos que recibiría en su país
AntiTankie #26 AntiTankie
#3 En Marruecos no existen castigos corporales.
ChatGPT #5 ChatGPT
#2 mientras no pidas que expulsen también a los españoles, es racismo xD
Professor #10 Professor *
#2 tentado estoy a decir que deberían expulsar del pais a la jueza que lo dejó suelto las otras veces; pero en realidad, las leyes las pone el pueblo y la juez las aplica. Por lo tanto, que os expulsen a todos los españoles de España y que lloreis como mujer lo que no supisteis defender como hombres.
#21 CarlosSanchezDiaz
#10 los jueces interpretan las leyes para poder aplicarlas. Las interpretan porque las leyes suelen ser ambiguas y abiertas porque el lenguaje natural, en el que se redactan, es imperfecto y el lenguaje jurídico se adapta a realidades cambiantes, lo que requiere interpretación constante. La abstracción y generalidad necesarias para que la ley abarque múltiples casos hacen que sus disposiciones no siempre puedan prever todas las situaciones específicas, exigiendo que los juristas la interpreten usando métodos para determinar su verdadero significado.
ElPerroDeLosCinco #11 ElPerroDeLosCinco
#2 Que sí, pesaos, que se expulse a los multirreincidentes. Pero dejad de extender el odio a todos los inmigrantes, que por cada inmigrante que delinque, hay cientos que trabajan honradamente.
Professor #13 Professor *
#11 no no, no queremos que los expulsen cuando ya han violado varias veces, queremos que no entre ninguno sin permiso, ficha, filiación, y toma de muestras de ADN y huellas.
YeahYa #19 YeahYa
#13 Y un tatuaje que ponga: "SOY INMIGRANTE Y PODRÍA VIOLARTE": no te olvides marcarlos como a los judíos o las vacas.
Jaime131 #14 Jaime131
#11 ¿Yo he hablado de todos los inmigrantes?
Kantinero #17 Kantinero
#11 No creo que nadie lo extienda a TODOS los inmigrantes, solo los que delinquen y si es violación o robo con violencia peor, lo primero es la integridad de nuestros conciudadanos, incluidos los inmigrantes honrados.
YeahYa #25 YeahYa
#17 Te imaginas cosas que no pasan. Las críticas a tu comentario no van por ahí, van por la mala leche de juntar el racismo con esta situación. Solo os gusta hablar de inmigración cuando hay delincuencia.
powernergia #12 powernergia *
#2 El lloriqueo habitual.

Hay herramientas de sobra para expulsar inmigrantes, eso está en manos de policía y jueces.
Otras veces es la legislación española y de la UE la que lo impide.

Pero da igual, el tuyo es el discurso engañabobos habitual.
Un discurso ganador, sin duda.
Jaime131 #16 Jaime131
#12 Como no te gusta lo que digo es un lloriqueo.
powernergia #24 powernergia
#16 No, es la queja victimista habitual (me vais a sancionar buahhh!).

Osea, un lloriqueo.
YeahYa #15 YeahYa
#2 No entiendo las conexiones neuronales que hacéis.

Nadie pide que no se expulse a los delincuentes, lo único que se pide es que dejéis a los inmigrantes en paz, que no los estigmaticéis. No es complicado...
Jaime131 #22 Jaime131
#15 Pues ya ves que algunos se han quejado porque lo pido. Y no he estigmatizado al los inmigrantes, he estigmatizado a este inmigrante. Mejor dicho se ha estigmatizado él mismo.
kumo #20 kumo
#2 A mi ya me cayó por decirlo y mira que es obvio xD
Professor #4 Professor
son niños, niños! dejad en paz a nuestros niños, cobardes.
Papeles para todos.Alianza de civilizaciones.

Contra el fascimo ni un paso atras
Connect #18 Connect *
Pues al padre de la cria que la han agredido sexualmente y a la misma chica, menuda gracia les debe hacer saber que este tipo ya había estado detenido y no se hizo nada.

Hay una menor de solo 14 añitos con un trauma y una familia jodida por no haberse puesto medios antes. Y como el agresor dice ser menor, no pasará nada. Unos días con un educador, y ale, a la calle de nuevo. Luego nos echamos las manos a la cabeza cuando un grupo de personas se toman la justicia por su mano. Soy yo el padre, y no me contengo....
#6 poxemita
No conocía este medio, ¿cuan fiable es?

Es por ahorrarme la vergüenza de escribir algo y que el medio sea un "cantabrico digital".
ChatGPT #7 ChatGPT
3 min y sin negativos. Se ha roto menéame?
pablisako #8 pablisako
en meneame decían que la noticia era un bulo.
ChatGPT #9 ChatGPT
#8 y ahora dirán que está esta es bulo también. Y a vivir
hdblue #23 hdblue
Recordad que todo lo que suelta la boca apestosa de la derecha es siempre una forma de desviar la atención.

Ahora como se han tirado todo el mes viviendo la gran vida con el dinero de nuestros impuestos mientras se quemaban los montes, campos y pueblos, y han movido ni un dedo.

Ahora que si un MEnor No Acompañado esto, que si la inmigración lo otro.
Recordemos que, estadísticamente, continua siendo bastante más probable que un cura viole a un menor que lo haga un inmigrante.
