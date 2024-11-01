El marroquí agresor de Hortaleza acumulaba antecedentes por robos, violencia y otra agresión sexual

La Policía Nacional investiga en profundidad al joven marroquí detenido por la agresión sexual a una menor de 14 años ocurrida en el parque Isabel Clara Eugenia, junto al centro de menores extranjeros no acompañados (menas) de Hortaleza, en Madrid. El presunto agresor, que asegura tener 17 años, ya contaba con antecedentes penales, incluidos una agresión sexual previa en el País Vasco, así como múltiples robos y actos violentos registrados en varias comunidades.