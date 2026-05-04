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Mark Carney acerca a Canadá a Europa mientras ambos lidian con Trump [ENG]

Canadá y la Unión Europea están convirtiendo la preocupación compartida y la inquietud por sus relaciones turbulentas con Estados Unidos bajo el presidente Trump en un vínculo cada vez más estrecho. El lunes, el primer ministro Mark Carney de Canadá se unió a una cumbre de líderes europeos en Ereván, la capital de Armenia, situando a su país en el centro de algunas de las prioridades más importantes de Europa. Fue el primer jefe de gobierno no europeo en ser invitado a este encuentro, conocido como la cumbre de la Comunidad Política Europea.

| etiquetas: mark , carney , europa , canada
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1 comentarios
5 2 0 K 74 actualidad
Pointman #1 Pointman
Justo estaba leyendo ayer un artículo sobre el aluminio canadiense. Han dirigido la producción que antes vendían a USA hacia Europa y Asia.
Para Canadá es importante diversificar sus clientes.
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menéame