Mark Carney acerca a Canadá a Europa mientras ambos lidian con Trump [ENG]

Canadá y la Unión Europea están convirtiendo la preocupación compartida y la inquietud por sus relaciones turbulentas con Estados Unidos bajo el presidente Trump en un vínculo cada vez más estrecho. El lunes, el primer ministro Mark Carney de Canadá se unió a una cumbre de líderes europeos en Ereván, la capital de Armenia, situando a su país en el centro de algunas de las prioridades más importantes de Europa. Fue el primer jefe de gobierno no europeo en ser invitado a este encuentro, conocido como la cumbre de la Comunidad Política Europea.