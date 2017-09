La marina del ejército de los Estados Unidos tratará de desentrañar si el EMDrive realmente funciona [Pdf-Eng]

Navy Research Labs está tratando de reproducir los trabajos de EagleWorks en la NASA. Han creado las construcciones necesarias y están a punto de hacer pruebas de vacío. Se centrarán en la detección y eliminación de errores de prueba. ("Thrust Measurement and Error Analysis of the IMPULSE Resonant Microwave Cavity Drive" - Michael S. McDonald1 , Michael W. Nurnberger2 and Logan T. Williams3 U. S. Naval Research Laboratory, Washington, D.C., 20375, United States of America)