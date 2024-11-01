María de Toledo, la primera Virreina de las Indias

María era hija de Fernando Álvarez de Toledo, hermano del Duque de Alba, Fadrique. Un apellido ilustre que estaba emparentado con el mismísimo rey Fernando, por parte de madre, y que era una garantía de éxito y de prosperidad para todo aquel que lo llevara. Y buscando aquella influencia, el hijo de Cristóbal Colón, Diego, II Almirante de Castilla, se desposó con ella buscando esa influencia, una sombra alargada y poderosa que guardase sus espaldas.