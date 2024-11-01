edición general
1 meneos
9 clics

María de Toledo, la primera Virreina de las Indias

María era hija de Fernando Álvarez de Toledo, hermano del Duque de Alba, Fadrique. Un apellido ilustre que estaba emparentado con el mismísimo rey Fernando, por parte de madre, y que era una garantía de éxito y de prosperidad para todo aquel que lo llevara. Y buscando aquella influencia, el hijo de Cristóbal Colón, Diego, II Almirante de Castilla, se desposó con ella buscando esa influencia, una sombra alargada y poderosa que guardase sus espaldas.

| etiquetas: indias , virreina , maría de toledo
1 0 0 K 14 cultura
1 comentarios
1 0 0 K 14 cultura
Asimismov #1 Asimismov
Bueno está y mejor estará cuando terminen las obras del Parador de Oropesa (To) visitar el pueblo y conocer a Francisco Álvarez de Toledo virrey del Perú.
Nada que ver con la Cayetana marquesa de Casa Fuerte.
0 K 13

menéame