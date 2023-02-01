La «Marcha de Hierro» que hizo "Historia"

Más de tres décadas de «La marcha de hierro» de Asturias a Madrid. Los protagonistas reivindican el espíritu de unión de «toda Asturias» para conseguir el éxito. Poco más de 33 años (09-10-1992), y los protagonistas y sus familias siguen recordando aquellos días como si hubieran sido hace nada. La «marcha de hierro» en defensa de la siderurgia integral y pública fue «una movilización histórica». "El objetivo último era salvar la siderurgia, y que siguiera siendo de mayoría de capital público. Solo lo primero se consiguió.