edición general
3 meneos
16 clics
El mar Caspio se está convirtiendo en un desierto: el cambio climático está secando el lago más grande del mundo

El mar Caspio se está convirtiendo en un desierto: el cambio climático está secando el lago más grande del mundo  

El mar Caspio se encoge a ritmo alarmante: en algunos sectores, el agua se ha retirado más de 50 kilómetros. El cambio climático, la causa principal.

| etiquetas: cambio climático , caspio , mar
2 1 0 K 25 ciencia
sin comentarios
2 1 0 K 25 ciencia

menéame