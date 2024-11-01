Mapa de todos los países que se han independizado del Reino Unido [Eng]  

El mapa muestra las banderas y las fechas en que los países se independizaron del Reino Unido. En promedio, un país celebra su independencia del dominio británico cada semana. Sin embargo, algunas de las fechas elegidas son interesantes. Por ejemplo, para Canadá se muestra el año 1931, que es el año en que se aprobó el Estatuto de Westminster . Sin embargo, los canadienses consideran que la Confederación Canadiense del 1 de julio de 1867 es la fecha de nuestra independencia del Reino Unido.