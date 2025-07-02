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Mapa con las limitaciones de velocidad en la red ferroviaria de España

Mapa para ver en tiempo real los tramos con limitaciones de velocidad en la red ferroviaria

| etiquetas: retrasos , limitacion , velocidad , trenes
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