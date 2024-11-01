edición general
Mapa del Gran Israel, las aspiraciones expansionistas del sionismo

Mapa del Gran Israel, las aspiraciones expansionistas del sionismo

El concepto de Gran Israel constituye uno de los pilares más persistentes y controvertidos del sionismo político. No se trata de una simple aspiración territorial, sino de una visión estratégica, religiosa e ideológica que ha orientado las decisiones de los dirigentes israelíes desde la fundación del Estado y que continúa alimentando sus políticas expansionistas.

Supercinexin #12 Supercinexin
#6 La verdad es que estoy bastante hasta el rabo de optimismos, cuando sólo veo lo contrario. Lo he intentado transformar en humor.
cromax #13 cromax
#10 Bueno... A ver, que puede derrotar militarmente a cualquiera de sus vecinos está claro. Otra cosa es someter un país de más de 100 millones de habitantes, por mucho que tengas a los gringos de tu lado. Ni Trump está tan loco para apoyar algo así.
Y Egipto es el más poblado, pero en el Gran Israel viven ahora mismo como 150 millones de personas, la mayor parte de ellos musulmanes que odian a muerte a los judíos. No sé yo... #12
Metabarón #7 Metabarón *
Metástasisrael
NPCMeneaMePersigue #19 NPCMeneaMePersigue
Aquí con el sionismo del Gran Israel nadie sale a hablar de la inmigración masiva que se genera, y casualmente los que más están en contra de esa inmigración masiva son amigos de Israel, como Vox
Feindesland #14 Feindesland
Pues de más judíos. Y si no los hay, los inventan.
Supercinexin #1 Supercinexin
Mapa de la zona en unos ~100 años.
cromax #3 cromax *
#1 Ni de coña.
Por suerte para los vecinos de Israel, los fundadores del sionismo no pensaron en un Cairo de 25 millones de habitantes, por ejemplo, o en una Arabia Saudí abiertamente alineada con EEUU.
Una cosa es desplazar a un par de millones de palestinos a los que nadie paraba bola y otra meterte a conquistar Egipto hasta el Nilo o Siria.
#2 Precisamente lo que quieren es meter a los "sobrantes" en el desierto pelado. :troll:
Supercinexin #5 Supercinexin
#3 A ver cómo lo explico:

- EEUU: con Israel.
- Rusia: con Israel.
- China: "a vel, no nos gusta entlal en estos temas tan escablosos... La Lepública Populal China clee filmemente en el entendimiento entle los difelentes pueblos y el lespeto mutuo así como un esclupuloso seguimiento de las nolmativas y leyes intelnacionales a fin de establecel una coexistencia pacífica y de beneficio mutuo.

Pelo si tenemos que elegil pol cojones... Islael ".
- Israel: ¡No se hable más! ¡Fuera de aquí, morenos! ¡Terroristas todos! BOOOM BAM BOOOOOOM RATATATTATAATTATATATATTATA BUUUMMMMM.

#YEsoEsAsí
cromax #6 cromax
#5 Como geoestrategia no es un análisis muy fino, pero me he reído jodío. xD xD xD
Ann #10 Ann
#3 Israel ya tuvo a Egipto bajo su bota, y no solo se contuvo: les devolvió el Sinaí!!! Israel quiere lo suyo, nada más.
Asimismov #15 Asimismov
#3 más clarito:  media
MoñecoTeDrapo #16 MoñecoTeDrapo *
#15 leyenda urbana. Ya tiene el sionismo bastante mierda como para promover chorradas inventadas.
Asimismov #20 Asimismov
#16 no me he inventado nada, es la bandera de Israel y no es mí diseño.
Tú sabrás a quienquién le compras tus credos.
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1 *
Lo que siempre pregunto ¿De qué lo van a llenar?
¿Y Chipre qué? ¿no les apetece?
0 K 7
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Es el primer expansionismo que suena con anexionar toneladas de arena estériles. Pringados.
Ann #9 Ann
#2 pregúntate que hay debajo de toda esa arena!!!
Cosas que no conviene que controlen esos tarafitos islámicos.
mikhailkalinin #17 mikhailkalinin
#9 Un gusano que fabrica especia. Porque las reservas de hidrocarburos no pasan por ahí.
Ann #8 Ann *
Que afortunados todos esos habitantes: tendrán progreso y una democracia!!!
Cuanto más amplia sea la presencia de occidentales en la zona, tanto mejor.
NPCMeneaMePersigue #18 NPCMeneaMePersigue
#8 jajajajajaj  media
alcama #4 alcama
No se han quedado con Gaza y van a querer todo ese territorio.
Los israelíes se conforman con que Hamás no les asesine
