edición general
2 meneos
19 clics

Manifestor Generator - I Will Never Fade  

Temarraco que se han marcado los Manifestor Generator para cerrar bien la semana

| etiquetas: metal , temazo
1 1 0 K 15 metal
1 comentarios
1 1 0 K 15 metal
capitansevilla #1 capitansevilla
Este tema lo podrás escuchar mañana en el canal: "Últimos Descubrimientos Musicales" de Whatsapp:
whatsapp.com/channel/0029Vb7YyRK7T8bWg5jTvP0v

Ahora también en Spotify!
open.spotify.com/playlist/3yu33jFl46OxsrLLUTuRZX?si=e66895d69dae4536
0 K 10

menéame