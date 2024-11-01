"Mandame la brasileña": surgen nuevas revelaciones del escándalo de la prostitución VIP en Italia y la lista de jugadores completa

Una investigación judicial en Italia sacó a la luz una presunta red de prostitución VIP que habría operado durante años en Milán y que tenía entre sus clientes a futbolistas de la Serie A, empresarios y celebridades. Al menos 70 futbolistas, jugadores de hockey y hasta un piloto de Fórmula 1 asistieron a las fiestas organizadas por una agencia de eventos que se encuentra en el centro de una investigación de la fiscalía por explotación y complicidad en la prostitución.