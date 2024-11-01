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"Mandame la brasileña": surgen nuevas revelaciones del escándalo de la prostitución VIP en Italia y la lista de jugadores completa

"Mandame la brasileña": surgen nuevas revelaciones del escándalo de la prostitución VIP en Italia y la lista de jugadores completa

Una investigación judicial en Italia sacó a la luz una presunta red de prostitución VIP que habría operado durante años en Milán y que tenía entre sus clientes a futbolistas de la Serie A, empresarios y celebridades. Al menos 70 futbolistas, jugadores de hockey y hasta un piloto de Fórmula 1 asistieron a las fiestas organizadas por una agencia de eventos que se encuentra en el centro de una investigación de la fiscalía por explotación y complicidad en la prostitución.

| etiquetas: prostitución , futbolistas , italia , escándalos , judicial
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4 comentarios
6 2 0 K 71 actualidad
#1 EISev
Qué bien pagado debe estar el hockey en comparación con España
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#2 hackerman
Casos aislados....aquí no pasa....
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#3 Almirantecaraculo
Otra muestra más de para que sirve la prostitución. No libera a nadie, pero establece una relación de poder.
Cualquier persona con un mínimo de empatia debería estar a favor de abolir la prostitución, y que todos seamos libres de expresar nuestra sexualidad en libertad.
Pero de qué valdría tener dinero si no puedo obligarte a hacer lo que yo quiera?
Puedo cambiar tú no a base de billetes? Eso es lo que pensarían estos chicos tan sanos. Y otros muchos por aquí.
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babuino #4 babuino
... "Y ponle una tilde".
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menéame