Mañana todo esto será campo (o no): guía para no perderte en los detalles del acuerdo UE-Mercosur

La UE aprueba por mayoría cualifica y tras muchas tensiones internas el pacto comercial agropecuario con Mercosur. Un macroacuerdo que España y otras potencias bendicen pese a las protestas de Francia... y del sector del campo. La fumata blanca de Bruselas contrastaba este mediodía con el gris del humo de los tractores en pie de guerra en media Europa. El acuerdo entre la UE y Mercosur ya está cerrado y es cuestión de horas que la firma sea oficial.