Los mallorquines venden sus propiedades a los extranjeros: la ganancia financiera no es la única razón [EN]

Los mallorquines venden sus propiedades a los extranjeros: la ganancia financiera no es la única razón [EN]

Cuando un alemán compra, es porque un mallorquín vende; esto se ha convertido en un dicho común en el mundo inmobiliario. Parece que los mallorquines han estado demasiado dispuestos a vender sus propiedades a extranjeros. Sin embargo, a veces al vendedor no le queda otra opción, las herencias y separaciones son la causa: «los precios de las propiedades son tan altos que cuando los herederos heredan, o los propietarios se separan, no les queda más remedio que vender la vivienda porque no tienen recursos suficientes para comprar la otra parte».

| etiquetas: mallorca , inmobiliario , ventas , extranjeros , herencias , separaciones
18 3 0 K 238 Mallorca
4 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Esto lo arreglamos hablano del mal tiempo siempre en redes sociales, demasiado frio ahora, polen en primavera, calor en verano, inundaciones... lo ven, no vienen, bajan precios
1 K 32
Pertinax #2 Pertinax
#1 Suerte vendiendo esa moto a los alemanes. xD
1 K 34
kevers #4 kevers
Esto no es noticia, llevan décadas así.
0 K 11
Josecoj #3 Josecoj
No sé, habría que ser muy gilipollas para hacer caso a alguien en redes sociales. No creo que funcionase
0 K 9

