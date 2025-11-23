Los mallorquines venden sus propiedades a los extranjeros: la ganancia financiera no es la única razón [EN]

Cuando un alemán compra, es porque un mallorquín vende; esto se ha convertido en un dicho común en el mundo inmobiliario. Parece que los mallorquines han estado demasiado dispuestos a vender sus propiedades a extranjeros. Sin embargo, a veces al vendedor no le queda otra opción, las herencias y separaciones son la causa: «los precios de las propiedades son tan altos que cuando los herederos heredan, o los propietarios se separan, no les queda más remedio que vender la vivienda porque no tienen recursos suficientes para comprar la otra parte».