MALEMÁTICAS CCCXIV: no copies de quien lo hizo mal

Si vas a copiar algo, por lo menos hazlo del que lo hace bien, no como La Razón que ha publicado un artículo sobre la evolución del gasto en mantenimiento en la red ferroviaria en que utiliza los mismos datos erróneos de un artículo publicado por El Economista en julio del año pasado. El error era que, para calcular el gasto por millón de valor patrimonial de la infraestructura ferroviaria, hacían la división al revés y dividían el valor patrimonial entre el gasto, obteniendo un resultado absurdo. En su días ya dediqué un post a desmentir detalladamente el artículo de El Economista.