Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, ante la ONU: "Rechazamos los actos de Hamás, no representan al pueblo palestino"

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, reiteró este jueves durante su intervención, en una videoconferencia, en la Asamblea General de la ONU su rechazo al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la necesidad del desarme del grupo islamista. "A pesar de todo lo que ha sufrido nuestro pueblo, rechazamos los actos de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando tomaron por blanco a los israelíes", aseveró el mandatario.
| etiquetas: mahmud abás , onu , hamás , palestina , pueblo palestino , israel
Que bien se les estaria pagarles con la misma moneda, acoso sin fin hasta que condenen los actos de Israel
Y como reconoces, ganaron las últimas elecciones. Así que algo sí representan no?
Luego, el ataque de Hamas lo hicieron en nombre de los palestinos.
Durante el ataque, el mayor número de muertos no los causó Hamas sino los civiles que aprovecharon para entrar y asesinar a israelies.
Estoy segura que si hoy mismo uno de Hamás se pasease por Gaza abiertamente, los gazatíes le aplaudirían por el gran avance conseguido
