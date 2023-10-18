edición general
Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, ante la ONU: "Rechazamos los actos de Hamás, no representan al pueblo palestino"

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, reiteró este jueves durante su intervención, en una videoconferencia, en la Asamblea General de la ONU su rechazo al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la necesidad del desarme del grupo islamista. "A pesar de todo lo que ha sufrido nuestro pueblo, rechazamos los actos de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando tomaron por blanco a los israelíes", aseveró el mandatario.

Veelicus #1 Veelicus *
Me sorprende, bueno no, que ningun periodista le haya preguntado directamente al Feijoo, Abascal y compañia si condenan los actos israelies, porque cuando el ataque de Hamas se lo preguntaban a cualquiera que fuese medio de izquierdas.
Que bien se les estaria pagarles con la misma moneda, acoso sin fin hasta que condenen los actos de Israel
2 K 45
Pertinax #2 Pertinax *
No han representado al pueblo palestino jamás. Son follacabras también. Pero eso tampoco cambia nada en la actualidad. El genocidio no es por Hamás, son las ansias territoriales del sionismo. En Cisjordania no hay hamases.
1 K 22
#14 sarri
#2 Sin compartir nada del ideario de Hamás, ganaron las elecciones que convocó la AP porque nadie pensaba que pudiesen ganar... Y les salió el tiro por la culata (a la AP, a EEUU y a todas las partes interesadas)
0 K 11
Pertinax #15 Pertinax
#14 Hace dos décadas. Desde entonces no hubo más elecciones.
0 K 11
#17 sarri
#15 De acuerdo. Pero tu has dicho que no han representado al pueblo palestino jamás.
Y como reconoces, ganaron las últimas elecciones. Así que algo sí representan no?
0 K 11
Bhuvaya #10 Bhuvaya
#7 tu mente enferma te hace proyectar tus deseos.
1 K 19
#12 arrodillate
#10 No, yo condeno todo tipo de genocidios y actos terroristas.
0 K 6
Veelicus #16 Veelicus
#12 falso, nunca has condenado ni la dejadez que mato a mas de 200 personas en Valencia y la inhumanidad que dejo morir a miles en madrid durante el covid
0 K 14
#18 arrodillate
#16 Lo condeno ahora, pero condeno no solo las de Madrid, sino las de toda España. Tú solo condenas las de Madrid porque ahí gobiernan los que no piensan como tú. Las víctimas te importan una puta mierda.
0 K 6
#13 sarri
#10 Da igual lo que les digas, con su vara de medir habría que considerar terrorista este levantamiento
es.wikipedia.org/wiki/Levantamiento_del_gueto_de_Varsovia
Inicio del levantamiento
El 18 de enero, las autoridades alemanas del gueto intentaron deportar a la población judía restante, pero las organizaciones judías clandestinas Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB) y Żydowski Związek Wojskowy (ŻZW) expulsaron a los opresores y tomaron el control del gueto. Instalaron puestos de vigilancia en cada esquina y ejecutaron a todo judío acusado de colaborar con los alemanes, incluyendo a policías
0 K 11
Ovlak #9 Ovlak *
#_4 Dice lo mismo, pero en momentos diferentes. La que indicas es de hace 3 meses.
0 K 12
#8 Toponotomalasuerte
que no te sorprenda es control de la disidencia. Lo más malote es bildu y rufián y votan a favor de blackstone los desahucios rapidos
0 K 9
#19 xazazu
Hamas es el gobierno de Gaza, al que accedieron mediante elecciones.

Luego, el ataque de Hamas lo hicieron en nombre de los palestinos.

Durante el ataque, el mayor número de muertos no los causó Hamas sino los civiles que aprovecharon para entrar y asesinar a israelies.
0 K 6
#5 pozz
Abas lleva mas de 20 años sin convocar elecciones, sabe que las perderia por goleada frente a Hamas.
0 K 6
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#5 ¿Después de la que se ha liado?
Estoy segura que si hoy mismo uno de Hamás se pasease por Gaza abiertamente, los gazatíes le aplaudirían por el gran avance conseguido
0 K 7
#3 arrodillate
Al menos han rechazado los actos de Hamás. Aquí en España tenemos a tipas como Belarra que no han condenado nada:

www.libertaddigital.com/espana/politica/2023-10-18/belarra-se-niega-a-
4 K -9
#6 pozz
#3 No solo no los condenan, sino que los aplauden.
1 K -2
#7 arrodillate
#6 Cierto, y probablemente hasta se masturben con los asesinatos de Hamás.
4 K -19

