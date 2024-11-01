edición general
Magnum - Las monjas no trabajan los domingos

Magnum - Las monjas no trabajan los domingos  

Clip del episodio 14 de la temporada 2 de la serie Magnum.

capitan__nemo #2 capitan__nemo
No creo.
Seguro que tienen horario 997
#1 pcmaster
Dios tampoco :troll:
PasaPollo #4 PasaPollo *
Me encanta esa serie.

Aún podéis ver la intro en gallego en YouTube. Hasta donde puedo recordar, es el único opening de todos los doblajes de la serie que dice el nombre a viva voz. Y tan a viva voz.

www.youtube.com/watch?v=qxPgRr1HbHQ

MAGGGGNUMMMMM
Aokromes #3 Aokromes
magnum con tom selleck, me encantaba la serie, tambien podemos verle en blue bloods.
