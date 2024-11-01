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Madrugada violenta en Madrid: dos heridos graves en sendos apuñalamientos en Carabanchel y Usera

Madrugada violenta en Madrid: dos heridos graves en sendos apuñalamientos en Carabanchel y Usera

En ambos sucesos intervinieron agentes de la Policía Nacional y Municipal.

| etiquetas: madrid , apuñalamientos
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
Mesopotámico #1 Mesopotámico
No hay como mucho apuñalamiento últimamente? Dejamos las cosas las cosas como están?
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#11 R2dC
#1 Es la libertad de que se apuñalen entre ellos.

Por que por lo visto la libertad de tomarte una caña en una terraza se ve coartada cuando superan el aforo y el ayuntamiento de mandril manda a sus perros a desalojar
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#15 kaos_subversivo
#1 son en barrios pobres del sur. Se la suda al carapolla lo que suceda alli. Gobierna para otros barrios
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Pataperro #2 Pataperro
Madrileños, ¿qué os pasa? La violencia nunca es el camino.
1 K 29
Mesopotámico #3 Mesopotámico
#2 " Madrileños"
4 K 17
Pataperro #9 Pataperro
#3 chulapos, fijo.
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#12 R2dC
#9 O cayetanos. Tampoco descarto venezolanos. Que al final han venido tantos de venezuela, que han convertido esto en su pais de origen :troll:
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#4 Icelandpeople
#2 Es que nos hemos vuelto todos locos de repente. Mucho estrés.
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Cehona #8 Cehona
#2 Es irse la frutera y volver la anarquia y la violencia.
2 K 35
#13 R2dC
#8 No seas irrespetuoso con los fruteros. Ella es... La Tarada www.youtube.com/watch?v=FESxvNvywY0
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
pues ahora con el verano que se acerca...para ir con la cota de malla con lo que tiene que calentarse el hierro, y ademas con los auriculares de cancelacion de ruido para que no te infecte el regueton.
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Mesopotámico #7 Mesopotámico
#5 un conocido que es jefe de la policía nacional, ya me comentó que cuando empieza el calor empiezan los líos en las discotecas, latinas . curiosamente en prevención de riesgos laborales, existe el concepto de estrés térmico, el cual indica que con el calor pueden cambiar tus conductas y volverse más agresivas.
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#14 EISev
#5 en Madrid hay que llevar buena chaqueta de moto, no solo por si te caes, por si te apuñalan en un semáforo
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Solinvictus #6 Solinvictus
Las mejores madrugadas violentas, las de Madrid.
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#10 seruvi
Madre mía, la que está liando Carmena
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alpoza #16 alpoza
esto durará solo un par de semanas.
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eltxoa #17 eltxoa *
¡Hermano! ¡Hermana! ¡Aleluya y gloria a Dios! {0x1f525} {0x1f64c}

Acabo de leer la noticia de ese apuñalamiento en Madrid y mi espíritu se ha estremecido... ¡El Señor está hablando, iglesia! ¡Está gritando!

Esto no es una simple noticia, ¡esto es juicio! Tal como en los días del Antiguo Testamento, cuando Israel abandonaba al Dios vivo y se iba detrás de ídolos, Baal y toda clase de perversión... entonces venía la espada. ¡La espada del juicio!

¿No lo ven? España ha echado a Jehová de…   » ver todo el comentario
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menéame