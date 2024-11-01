·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10891
clics
El día en que Salvador Dalí tomó el control de Playboy: La sesión de fotos más surrealista de 1973 [Eng]
7941
clics
El ViñaRock ha pasado de ser un festival de masas a dejar escenas dignas de unas fiestas de pueblo. El motivo: Israel
7476
clics
Smash burguer [pantomima full]
6564
clics
Un casi real de la Administración
7448
clics
Caos en Nürburgring: un Tesla sale volando, la batería arde y todo se complica de golpe
más votadas
434
Impactante video muestra a un colono israelí disparando contra una escuela Palestina en Cisjordania [ENG]
405
Nuevos archivos del caso Epstein fueron liberados y señalan a Trump por agresión sexual
465
El hotel de los Platino desmiente a Ayuso, niega presiones de Sheinbaum y afirma que fue su decisión retirarle la invitación
308
La crisis de Eurovisión, en cifras: las canciones interesan un 45% menos sin España y los países retirados por Israel
511
La Consejería de Agricultura de Vox en Extremadura elimina la gratuidad de las vacunas contra la lengua azul
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
51
clics
Madrugada violenta en Madrid: dos heridos graves en sendos apuñalamientos en Carabanchel y Usera
En ambos sucesos intervinieron agentes de la Policía Nacional y Municipal.
|
etiquetas
:
madrid
,
apuñalamientos
13
3
0
K
149
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
0
K
149
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Mesopotámico
No hay como mucho apuñalamiento últimamente? Dejamos las cosas las cosas como están?
2
K
41
#11
R2dC
#1
Es la libertad de que se apuñalen entre ellos.
Por que por lo visto la libertad de tomarte una caña en una terraza se ve coartada cuando superan el aforo y el ayuntamiento de mandril manda a sus perros a desalojar
0
K
8
#15
kaos_subversivo
#1
son en barrios pobres del sur. Se la suda al carapolla lo que suceda alli. Gobierna para otros barrios
4
K
38
#2
Pataperro
Madrileños, ¿qué os pasa? La violencia nunca es el camino.
1
K
29
#3
Mesopotámico
#2
" Madrileños"
4
K
17
#9
Pataperro
#3
chulapos, fijo.
0
K
9
#12
R2dC
#9
O cayetanos. Tampoco descarto venezolanos. Que al final han venido tantos de venezuela, que han convertido esto en su pais de origen
0
K
8
#4
Icelandpeople
#2
Es que nos hemos vuelto todos locos de repente. Mucho estrés.
2
K
47
#8
Cehona
#2
Es irse la frutera y volver la anarquia y la violencia.
2
K
35
#13
R2dC
#8
No seas irrespetuoso con los fruteros. Ella es... La Tarada
www.youtube.com/watch?v=FESxvNvywY0
1
K
21
#5
CharlesBrowson
pues ahora con el verano que se acerca...para ir con la cota de malla con lo que tiene que calentarse el hierro, y ademas con los auriculares de cancelacion de ruido para que no te infecte el regueton.
1
K
26
#7
Mesopotámico
#5
un conocido que es jefe de la policía nacional, ya me comentó que cuando empieza el calor empiezan los líos en las discotecas, latinas . curiosamente en prevención de riesgos laborales, existe el concepto de estrés térmico, el cual indica que con el calor pueden cambiar tus conductas y volverse más agresivas.
0
K
10
#14
EISev
#5
en Madrid hay que llevar buena chaqueta de moto, no solo por si te caes, por si te apuñalan en un semáforo
0
K
12
#6
Solinvictus
Las mejores madrugadas violentas, las de Madrid.
1
K
18
#10
seruvi
Madre mía, la que está liando Carmena
1
K
18
#16
alpoza
esto durará solo un par de semanas.
0
K
12
#17
eltxoa
*
¡Hermano! ¡Hermana! ¡Aleluya y gloria a Dios!
Acabo de leer la noticia de ese apuñalamiento en Madrid y mi espíritu se ha estremecido... ¡El Señor está hablando, iglesia! ¡Está gritando!
Esto no es una simple noticia, ¡esto es juicio! Tal como en los días del Antiguo Testamento, cuando Israel abandonaba al Dios vivo y se iba detrás de ídolos, Baal y toda clase de perversión... entonces venía la espada. ¡La espada del juicio!
¿No lo ven? España ha echado a Jehová de…
» ver todo el comentario
0
K
11
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Por que por lo visto la libertad de tomarte una caña en una terraza se ve coartada cuando superan el aforo y el ayuntamiento de mandril manda a sus perros a desalojar
Acabo de leer la noticia de ese apuñalamiento en Madrid y mi espíritu se ha estremecido... ¡El Señor está hablando, iglesia! ¡Está gritando!
Esto no es una simple noticia, ¡esto es juicio! Tal como en los días del Antiguo Testamento, cuando Israel abandonaba al Dios vivo y se iba detrás de ídolos, Baal y toda clase de perversión... entonces venía la espada. ¡La espada del juicio!
¿No lo ven? España ha echado a Jehová de… » ver todo el comentario