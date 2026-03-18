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La madre de la bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo, Mallorca, a una amiga: "Lo tenía que haber echado al campo"

El juicio por el caso del bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo (Mallorca) en noviembre de 2023 ha finalizado hoy y este jueves el jurado recibirá el objeto del veredicto para comenzar a deliberar. Durante la vista se han reproducido varias llamadas telefónicas que fueron intervenidas a la madre en la que esta reconocía a una amiga dos días más tarde que lo "tenía que haber echado al campo" en el momento de nacer. La fiscal ha pedido este miércoles que la madre y el tío del neonato sean condenados a prisión permanente revisable.

| etiquetas: porto cristo , mallorca , bebe
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4 comentarios
8 1 0 K 117 actualidad
#3 Tensk
Protectora.
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josde #2 josde
Hija de puta y todavía se regodea de donde le dejo, ojala no salga en mucho tiempo de la cárcel.
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pobre criatura. En fin a ver si esta bestia no sale de la trena en una buena temporada. Si no lo quieres tener no lo tengas o bien entrégalo, pero no seas una bestia sin corazón.
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Artillero #4 Artillero
Instinto maternal... Que falta de escrúpulos tenía la tipa está...
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menéame