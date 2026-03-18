La madre de la bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo, Mallorca, a una amiga: "Lo tenía que haber echado al campo"

El juicio por el caso del bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo (Mallorca) en noviembre de 2023 ha finalizado hoy y este jueves el jurado recibirá el objeto del veredicto para comenzar a deliberar. Durante la vista se han reproducido varias llamadas telefónicas que fueron intervenidas a la madre en la que esta reconocía a una amiga dos días más tarde que lo "tenía que haber echado al campo" en el momento de nacer. La fiscal ha pedido este miércoles que la madre y el tío del neonato sean condenados a prisión permanente revisable.