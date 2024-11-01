Machismo disfrazado de tradición: las vecinas de Cervera (La Rioja) se plantan para poder bailar tras ser boicoteadas

El contexto: Ante su pretensión, la cofradía aprobó en 2023 unos estatutos en los que se prohibía de forma explícita la entrada de mujeres a la iglesia para bailar la 'Gaita'. Dos años después lo hacen en la plaza, pero entre molestias que les obligaban a parar.
etiquetas: machismo , cervera , fiesta
Si los hombres lo hacen para esquivar la ley se violencia de género ellas lo pueden hacer para bailar. (Con el bonus añadido de convertir a todos sus maridos, muchos de los cuales estarán en la cofradía, en homosexuales)
Recordemos que en Españita se considera ilegal cualquier asociación que no respete los principios básicos de igualdad.
Esa cofradía debería estar ilegalizada como asociación cultural o lo que sea, y por supuesto, sin derecho a ningún tipo de subvención pública.
ahora que me da a mi que si esas chicas quieren conseguir sus derechos lo mejor será que traten a los garrulos (que muchos serán parientes, maridos, novios, hijos, etc.) como lo que son, unos garrulos
es muy parecido a las movidas con la tamborrada de donostia, el alarde de irún y hondarribia... y lo peor es que muchAs de las que están en contra son mujeres que ven bien estar en segundo plano... estas "costumbres de siempre" parece que no les molestan.. igual tampoco les molesta que su marido les de un par de hostias de vez en cuando, total, esas también son "costumbres de siempre"
