Machismo disfrazado de tradición: las vecinas de Cervera (La Rioja) se plantan para poder bailar tras ser boicoteadas

Machismo disfrazado de tradición: las vecinas de Cervera (La Rioja) se plantan para poder bailar tras ser boicoteadas

El contexto: Ante su pretensión, la cofradía aprobó en 2023 unos estatutos en los que se prohibía de forma explícita la entrada de mujeres a la iglesia para bailar la 'Gaita'. Dos años después lo hacen en la plaza, pero entre molestias que les obligaban a parar.

etiquetas: machismo , cervera , fiesta
12 comentarios
Gry #2 Gry *
Que se pasen por el registro y se cambien de sexo.

Si los hombres lo hacen para esquivar la ley se violencia de género ellas lo pueden hacer para bailar. (Con el bonus añadido de convertir a todos sus maridos, muchos de los cuales estarán en la cofradía, en homosexuales) :troll:
Mamawoky #8 Mamawoky
#2 si sus maridos no las apoyan.... nada de cambio de genero, divorcio! y si quieren sexo que busquen entre los que bailan dentro de la iglesia.
Dene #5 Dene
El contexto ---"la cofradía aprobó en 2023 unos estatutos en los que se prohibía de forma explícita la entrada de mujeres a la iglesia para bailar la 'Gaita'"

Recordemos que en Españita se considera ilegal cualquier asociación que no respete los principios básicos de igualdad.
Esa cofradía debería estar ilegalizada como asociación cultural o lo que sea, y por supuesto, sin derecho a ningún tipo de subvención pública.
UnoYDos #9 UnoYDos
#5 Cuéntaselo a los que aprobaron la LIVG.
Dene #12 Dene
#9 mas bien a las autoridades locales y regionales, que permiten una ilegalidad.
ahora que me da a mi que si esas chicas quieren conseguir sus derechos lo mejor será que traten a los garrulos (que muchos serán parientes, maridos, novios, hijos, etc.) como lo que son, unos garrulos

es muy parecido a las movidas con la tamborrada de donostia, el alarde de irún y hondarribia... y lo peor es que muchAs de las que están en contra son mujeres que ven bien estar en segundo plano... estas "costumbres de siempre" parece que no les molestan.. igual tampoco les molesta que su marido les de un par de hostias de vez en cuando, total, esas también son "costumbres de siempre"
Ludovicio #4 Ludovicio
Lo siento señoras pero, si quieren ser vistas como iguales, lo primero que tienen que abandonar es el cristianismo.
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
#4 Yo prefería que antes le dieran un ultimátum a la iglesia: o se nos da los mismos derechos que a los hombres o apostasía en masa.

Por las palomitas, nada más :popcorn:
Ludovicio #10 Ludovicio
#7 La verdad es que sería divertido, si...
#1 astur365_628eed2f50e0f
Malditos musulmanes que prohíben hacer cosas a las mujeres. Ah no espera
Imag0 #11 Imag0
Misma historia que en el Alarde de San Marcial de Irun y Hondarribia.. ni puto caso de lo que digan, seguid adelante con vuestro baile mixto y al que no le guste que se joda, que el futuro será mixto.
#3 Lusco2
Pues que se pongan a decir misa y de paso consagren la hostia y bendigan a todos
UnoYDos #6 UnoYDos *
Me parece una gilipollez estar prohibiendo cosas por el sexo del solicitante, mas si se trata de algo tan irrelevante como bailar. Eso sí, me parece de hipócritas que las mismas que han luchado para tener una ley que diferencie por sexo, lloren ahora porque otros, en algo mas trivial que la ley, diferencien por sexo.
