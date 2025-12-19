edición general
Macaco: "La industria discográfica está peor que nunca, es un horror"

El artista presenta 'Futuro ancestral' en 'La Ventana', un disco artesanal y de raíz con el que reivindica el sonido hecho a mano, la mezcla cultural y una forma de resistir a la inmediatez

Pertinax
Le están haciendo mooooviiing... {0x1f3b5} {0x1f3b6}
1 K 24
YeahYa
#3 Cuando él triunfaba no era demasiado mejor la verdad
0 K 20
cybermon
Macago
0 K 20
YeahYa
Lo subo porque el chiste se cuenta solo
0 K 20
inventandonos
#1 No lo pillo, perdón pero debo estar espeso
0 K 10
Mark_
#3 Macaco no es precisamente Frank Sinatra...
0 K 11
encurtido
Si no quiere añadir a sus letras las palabras clave "culos", "lambos" y "en 4" que se atenga a las consecuencias.
1 K 19
estemenda
Cuando Macaco empezó en los noventa, Sargento García, Dusminguet, ... parecía que se estaba gestando un hijo musical nuevo y mestizado que podía disputar el trono al rockandroll, pero han pasado treinta años y solo ha quedado el reggaeton y el trap como relevo :-P
0 K 12
astronauta_rimador
Supongo que para los artistas "40 principales" sí.
0 K 9

