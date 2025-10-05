Luchas internas en la CNMC, un choque con Aagesen y la alianza Gobierno-PP: la locura por la retribución a las energéticas

Las redes de distribución eléctrica se han convertido en el campo de batalla entre la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y el Ministerio para la Transición Ecológica. La "tozudez" de la CNMC está consiguiendo un hecho inusual: que PP y Gobierno coincidan en la necesidad de remunerar adecuadamente las redes. Las redes son la pieza clave para hacer realidad la transición hacia la descarbonización y la oportunidad de generar nueva actividad económica. El 83,4% de los nudos de la red de distribución ya están saturados.