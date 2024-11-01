edición general
3 meneos
10 clics
Lorena González y Vicky Vasán: «España, siendo tan rica en patrimonio, debería tener realidad extendida en todos los museos»

Lorena González y Vicky Vasán: «España, siendo tan rica en patrimonio, debería tener realidad extendida en todos los museos»

En esta conversación con Vicky Vasán y Lorena González, fundadoras de INMERSIVA XR, exploramos cómo estas tecnologías están comenzando a transformar sectores tan diversos como la industria, la educación, la cultura o la comunicación. Desde sus primeros encuentros con la realidad virtual hasta la consolidación de una comunidad profesional de referencia en España y Europa, sus trayectorias ofrecen una mirada privilegiada al ecosistema XR actual.

| etiquetas: tecnología , realidad virtual , lorena gonzález , vicky vasán
2 1 0 K 30 tecnología
sin comentarios
2 1 0 K 30 tecnología

menéame