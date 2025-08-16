Logroño, a la cabeza en refugios climáticos: uno por cada 2.500 habitantes

Logroño tiene un refugio climático por cada 2.500 habitantes, lo que la sitúa entre las mejor posicionadas en estos términos, junto a San Sebastián, con uno por cada 2.100; y Lleida, con uno por cada 2.400, según la organización ecologista Greenpeace. En un verano marcado por temperaturas extremas, Greenpeace alerta de que solo 16 de las 52 capitales de provincia y autonómicas de España cuentan con una red pública de refugios climáticos para proteger a