edición general
8 meneos
21 clics
Logroño, a la cabeza en refugios climáticos: uno por cada 2.500 habitantes

Logroño, a la cabeza en refugios climáticos: uno por cada 2.500 habitantes

Logroño tiene un refugio climático por cada 2.500 habitantes, lo que la sitúa entre las mejor posicionadas en estos términos, junto a San Sebastián, con uno por cada 2.100; y Lleida, con uno por cada 2.400, según la organización ecologista Greenpeace. En un verano marcado por temperaturas extremas, Greenpeace alerta de que solo 16 de las 52 capitales de provincia y autonómicas de España cuentan con una red pública de refugios climáticos para proteger a

| etiquetas: logroño , a la cabeza , refugios , climáticos , por habitante
6 2 0 K 41 mnm
8 comentarios
6 2 0 K 41 mnm
dogday #3 dogday
Qué puta manera de dulcificar la catastrofica situación en la que nos hemos metido.
1 K 25
#4 metálogo *
el problema es el de siempre: se recaudan muy pocos impuestos :palm:
0 K 18
#7 endy
Hay que meter la palabra climático en todos los sitios para que posicionar bien
0 K 7
#1 ManuLp5
Refugio climático...es un puto parque!
0 K 6
sotillo #2 sotillo
#1 Yo tengo otro refugio climático en el corral, la parra de toda la vida y no lo cierro cuando hace mucho calor como en Madrid
0 K 11
Apotropeo #5 Apotropeo *
#1 pues no te dejes engañar , han contado los parques, el ayuntamiento, museos, bares públicos, consultorios médicos, iglesias, mercados, centros deportivos, estaciones de transporte, etc, etc.
Es pura propaganda política.
Mañana domingo, muchos de ellos están cerrados.
0 K 9
Aokromes #8 Aokromes
#5 en mi ciudad muchos de los "refugios climaticos" estan cerrados en agosto.
0 K 11
#6 metálogo
#1 refugio climático suena más rimbombante y se pueden recaudar más impuestos
0 K 18

menéame