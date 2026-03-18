La locura de los medios españoles con la muerte de Netanyahu

Estaba pensando en escribir una Carta al Director y enviarla a algún medio, por ejemplo a El País, pero nunca jamás de los jamases la iban a publicar.

El caso es que todos llevamos una semana viendo en las redes sociales miles de historias sobre la supuesta muerte de Bibi, y los vídeos en los que parece tener 6 dedos y más dientes que un tiburón blanco, además de anillos que desaparecen y un sentido del equilibrio que daría envidia a Spiderman.

La credibilidad de estas publicaciones en redes sociales es de momento dudosa, pero a medida que pasan los días se hace más cierto que algo raro pasa con Bibi.

Hace unos minutos me crucé con esta publicación en Instagram:

Como es lógico, me he preguntado qué dirán los medios españoles. Después de todo, no dudan en crear noticias con el argumento de "arden las redes con x", donde x puede ser desde las últimas declaraciones de Rosalía hasta una loca diciendo que Begoña Gómez es un tío.

Así que me he puesto a buscar las noticias de la última semana en las que se menciona a Bibi. (Por motivos de espacio, la captura de pantalla no incluye todas las noticias.)

El País : ni rastro

El Mundo : ni está ni se le espera.

ABC : deben estar liadillos retocando la portada a Hitler como hombre del año.

Público : los rojeras tampoco tienen tiempo para Bibi.

El Diario : Escolar está ocupado retocando un artículo sobre las cremas de Cifuentes.

Ante este silencio tan atronador sólo cabe preguntarse:

¿Tiene el lobby sionista tan comprados/aterrorizados a los medios en España como los tiene en EEUU?