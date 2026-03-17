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Motín masivo en las filas de las Fuerzas Armadas estadounidenses [eng]

Motín masivo en las filas de las Fuerzas Armadas estadounidenses [eng]

En un acto de desafío sin precedentes, tropas del Ejército estadounidense en servicio activo en múltiples bases en Estados Unidos y en el extranjero comienzan a desobedecer órdenes. No quieren desplegarse en la creciente guerra contra Irán. Soldados y oficiales denuncian públicamente el conflicto. Lo declaran ilegal e inconstitucional. Por lo tanto, no participarán en una guerra de agresión ilegal. «No nos desplegaremos para matar y morir por petróleo, política o grupos de presión extranjeros. Juramos lealtad a la Constitución, no a ... ».

| etiquetas: geopolítica , militar , guerra , legalidad , información
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18 comentarios
33 6 2 K 291 actualidad
azathothruna #1 azathothruna
Espero que si que se amotinen
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ochoceros #15 ochoceros
#1 Con lo sionazis que se están volviendo los yankis de golpe y de cara a la galería, igual les aplican la pena capital con bombardeos a sus propias filas por el art. 5.
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zentropia #2 zentropia
Cuantos dice que son?
Ahh, no lo dice.

Otra no noticia para clickbait
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#9 Tks4dTip
#2 dice "in the low thousands",
1 K 21
zentropia #13 zentropia
#9 estimated

Como lo han estimado?

Y se han negado a obedecer o simplemente han posteado en tik tok?
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Nube_Gris #11 Nube_Gris
Espero de verdad que todo esto termine como en los juicios de nuremberg.
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ansiet #10 ansiet
No se yo....
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security_incident #4 security_incident
A ver cómo de masivo es...
1 K 26
#5 Leclercia_adecarboxylata
#4 Los tres de la foto.
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Cyberbob #6 Cyberbob
#4 Literal bro
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#7 Carapedo
"o grupos de presión extranjeros"

No hace falta decir nada más.
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capitan__nemo #18 capitan__nemo
¿Es porque no les pagan el sueldo por el cierre de gobierno federal?
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cosmonauta #16 cosmonauta
Otro bulo directo a portada
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Jakeukalane #3 Jakeukalane *
¿Theonion?
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#12 tpm1
Basta con echar un vistazo a unas cuantas noticias de esa web para darle credibilidad cero a esto.
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#17 guillersk
Mama posteo en un bulo en portada
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#14 Robe7064
Suena a invento. Pero como en el caso ruso, un soldado estadounidense puede ponerse leguleyo y que su caso pase a los tribunales militares y, suerte.

En los primeros días de la invasión de Ucrania un militar ruso alegó que sus deberes militares (contrato, juramentos, normas de su rama de las fuerzas armadas) indicaban que tenía que desempeñar sus tareas dentro del territorio de la Federación Rusa o de un óblast concreto y que salir de ahí era una infracción o una irregularidad. Elevó escritos…   » ver todo el comentario
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menéame