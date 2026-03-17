Motín masivo en las filas de las Fuerzas Armadas estadounidenses [eng]

En un acto de desafío sin precedentes, tropas del Ejército estadounidense en servicio activo en múltiples bases en Estados Unidos y en el extranjero comienzan a desobedecer órdenes. No quieren desplegarse en la creciente guerra contra Irán. Soldados y oficiales denuncian públicamente el conflicto. Lo declaran ilegal e inconstitucional. Por lo tanto, no participarán en una guerra de agresión ilegal. «No nos desplegaremos para matar y morir por petróleo, política o grupos de presión extranjeros. Juramos lealtad a la Constitución, no a ... ».
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Ahh, no lo dice.
Otra no noticia para clickbait
Como lo han estimado?
Y se han negado a obedecer o simplemente han posteado en tik tok?
No hace falta decir nada más.
En los primeros días de la invasión de Ucrania un militar ruso alegó que sus deberes militares (contrato, juramentos, normas de su rama de las fuerzas armadas) indicaban que tenía que desempeñar sus tareas dentro del territorio de la Federación Rusa o de un óblast concreto y que salir de ahí era una infracción o una irregularidad. Elevó escritos… » ver todo el comentario