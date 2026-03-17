Motín masivo en las filas de las Fuerzas Armadas estadounidenses [eng]

En un acto de desafío sin precedentes, tropas del Ejército estadounidense en servicio activo en múltiples bases en Estados Unidos y en el extranjero comienzan a desobedecer órdenes. No quieren desplegarse en la creciente guerra contra Irán. Soldados y oficiales denuncian públicamente el conflicto. Lo declaran ilegal e inconstitucional. Por lo tanto, no participarán en una guerra de agresión ilegal. «No nos desplegaremos para matar y morir por petróleo, política o grupos de presión extranjeros. Juramos lealtad a la Constitución, no a ... ».