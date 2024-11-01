edición general
¿Por qué Lockheed Martin dejó de fabricar aviones comerciales? (Eng)

Cuando Lockheed Martin era simplemente Lockheed Corporation, fabricaba aviones civiles, pero dejó de fabricarlos después de que un modelo fuera una decepción financiera.

