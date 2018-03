“Le llaman Bodhi” y “The Fast and the Furious” son la misma película

"The Fast and the Furious", la primera entrega, tiene un parecido asombroso -si se quiere, sospechoso- con "Le llaman Bodhi". Una va de amantes de los coches y otra de locos del surf, pero la estructura del guión, los personajes, los giros... todo es exactamente igual. En este artículo se repasa paso a paso cada una de las escenas de las dos. Desde los atracos del comienzo hasta el final exactamente igual. Con spoilers de ambas, claro! Leer solo si se han visto las dos películas.