edición general
8 meneos
36 clics
¿Por qué llamamos «silueta» a las siluetas?

¿Por qué llamamos «silueta» a las siluetas?

El origen de la palabra silueta se la debemos a un francés tacaño del siglo XVIII. Conviene aclarar que no era un tipo cualquiera, sino que era algo así como el ministro de Finanzas. Era entonces rey del país Luis XV, y aunque el señor Silhouette estuvo tan solo unos meses en el cargo, fue suficiente tiempo para dejar huella...La sociedad francesa, en tono burlón y con el afán de ridiculizar este tipo de representaciones de bajo precio, comenzó a llamarlos retratos a la Silhouette, aprovechando las connotaciones negativas que tenía el apellido.

| etiquetas: silueta , nombre , origen , silhouette
7 1 0 K 114 curiosidades
3 comentarios
7 1 0 K 114 curiosidades
taSanás #2 taSanás
así si, contenido de calidad (cualquier cosa que no sea la mierda política de siempre en menéame, lo es), mis diez #0
2 K 38
#1 diablos_maiq *
Veo en la wikipedia acerca de Etienne de Silhouette:

he was born at Limoges where his father Chevalier Arnaud de Silhouette, of Biarritz or de Zulueta (in Basque), had been posted as a Bourbon administrator
0 K 10
Sabaoth #3 Sabaoth
Lo mismo que con la palabra “poubelle”, basura. Era el apellido del ministro que estableció la obligatoriedad de contenedores para la recogida de basuras.
fr.wikipedia.org/wiki/Poubelle
0 K 10

menéame