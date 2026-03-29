Llamada al orden, por Enric Juliana

Los sistemas de la periferia europea tienen claros rasgos comunes: dirigentes políticos débiles, estados centrales débiles frente a las regiones, protección constitucional de los derechos de los trabajadores, sistemas que buscan el consenso y animan el clientelismo político; en esas constituciones, el derecho a la protesta forma parte del statu quo. Las lagunas de esta herencia política han quedado al descubierto como consecuencia de la crisis”. Mayo del 2013. Informe de la banca estadounidense JP Morgan a propósito del ajuste en la zona euro.