LJN Toys, la peor compañía de videojuegos de todos los tiempos

Una de las consolas con mayor cantidad de títulos deplorables fue NES -y en menor medida, Master System-, y es que tras el crack del 83, y gracias a Super Mario Bros, llegó un boom en el que compañías jugueteras se adentraron en una industria emergente que prometía pingües beneficios pero para la que no estaban preparadas como sí lo estuvo años atrás, sin ir más lejos, Nintendo. Sin embargo, huelga decir que no todas presumían del saber hacer de los de Kyoto, y una de las más célebres, para mal, fue LJN Toys.