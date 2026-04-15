Live Nation, el propietario de Ticketmaster, actuó como un monopolio, según concluye el jurado

Live Nation Entertainment, la mayor promotora de conciertos del mundo y propietaria de la plataforma de venta de entradas Ticketmaster, abusó de su posición de mercado y actuó de forma ilegal como un monopolio de la industria de los espectáculos en vivo. Gracias a ello pudo enriquecerse y vender las entradas a precios excesivamente elevados a los aficionados y fijar condiciones ventajosas para sus recintos, según ha dictaminado este miércoles un jurado federal de Nueva York.