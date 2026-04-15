edición general
3 meneos
3 clics
Live Nation, el propietario de Ticketmaster, actuó como un monopolio, según concluye el jurado

Live Nation, el propietario de Ticketmaster, actuó como un monopolio, según concluye el jurado

Live Nation Entertainment, la mayor promotora de conciertos del mundo y propietaria de la plataforma de venta de entradas Ticketmaster, abusó de su posición de mercado y actuó de forma ilegal como un monopolio de la industria de los espectáculos en vivo. Gracias a ello pudo enriquecerse y vender las entradas a precios excesivamente elevados a los aficionados y fijar condiciones ventajosas para sus recintos, según ha dictaminado este miércoles un jurado federal de Nueva York.

| etiquetas: ticketmaster , monopolio
3 0 0 K 34 actualidad
sin comentarios
3 0 0 K 34 actualidad

menéame