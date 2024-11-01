Lista de lo que está haciendo cada Estado USA para ayudar a su población con los bonos de comida [Ing]

Washington, D.C., Beneficiarios de SNAP: 137 452 (20,5 % de la población del estado) La alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, anunció que ha aprobado la financiación local para garantizar los beneficios SNAP y WIC de noviembre para los residentes, a pesar del actual cierre federal. Oklahoma, Beneficiarios de SNAP: 686 808 (17,2 % de la población del estado) El gobernador Kevin Stitt ha ordenado a las agencias estatales que busquen formas de ayudar y ha animado a los residentes a donar tiempo, dinero o alimentos. Ha declarado que…
| etiquetas: trump , cierre , gubernamental , ayudas , snap , cupones , estados
Y después rajando de socialismo y cositas similares. Es flipante que están gritando contra el comunismo y no pueden vivir algunos estados sin ayudas para comer. Ya lo de los funcionarios públicos tiene que ser una maravilla.
Los legisladores demócratas han pedido al gobernador republicano Ron DeSantis que declare una emergencia por el recorte del SNAP. DeSantis no ha anunciado ningún plan en este sentido y afirma que los legisladores demócratas deberían centrarse en persuadir al Congreso para que ponga fin al cierre del Gobierno.
Vaya pedazo de cabrón.