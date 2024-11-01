edición general
6 meneos
21 clics
Lista de lo que está haciendo cada Estado USA para ayudar a su población con los bonos de comida [Ing]

Lista de lo que está haciendo cada Estado USA para ayudar a su población con los bonos de comida [Ing]

Washington, D.C., Beneficiarios de SNAP: 137 452 (20,5 % de la población del estado) La alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, anunció que ha aprobado la financiación local para garantizar los beneficios SNAP y WIC de noviembre para los residentes, a pesar del actual cierre federal. Oklahoma, Beneficiarios de SNAP: 686 808 (17,2 % de la población del estado) El gobernador Kevin Stitt ha ordenado a las agencias estatales que busquen formas de ayudar y ha animado a los residentes a donar tiempo, dinero o alimentos. Ha declarado que…

| etiquetas: trump , cierre , gubernamental , ayudas , snap , cupones , estados
6 0 0 K 79 actualidad
10 comentarios
6 0 0 K 79 actualidad
#3 charly-brown
Estoy viendo que los beneficiarios de esas ayudas de comida son entre un 5-20% dependiendo de cada estado.
Y después rajando de socialismo y cositas similares. Es flipante que están gritando contra el comunismo y no pueden vivir algunos estados sin ayudas para comer. Ya lo de los funcionarios públicos tiene que ser una maravilla.
3 K 51
Dragstat #6 Dragstat
#3 el lavado de cerebro es impresionante, la verdad es que lo han hecho tremendamente bien. Espero no estar por aquí cuando hayan completado el proceso con la población Europea.
0 K 20
JanSmite #2 JanSmite
Por ejemplo, en Florida, Beneficiarios del SNAP: 2 975 789 (13,6 % de la población del estado):

Los legisladores demócratas han pedido al gobernador republicano Ron DeSantis que declare una emergencia por el recorte del SNAP. DeSantis no ha anunciado ningún plan en este sentido y afirma que los legisladores demócratas deberían centrarse en persuadir al Congreso para que ponga fin al cierre del Gobierno.

Vaya pedazo de cabrón. ¬¬
1 K 32
manuelpepito #8 manuelpepito
#2 Básicamente el plan es joder a los desgraciados y echarle la culpa a los otros (sin dejar de recordar que muchos son desgraciados e hijos de puta que votaron a Zanahorio para que jodiera a otros sin pensar que los podían joder a ellos)
1 K 22
themarquesito #10 themarquesito
#2 Mr Guantánamo es un hijo de puta con balcones a la calle, pero a los que seguimos la política yanqui (como @Verdaderofalso , @Grahml o yo) no nos sorprende
0 K 20
JanSmite #1 JanSmite *
Mapa que indica quién gobierna cada Estado, para poder comparar:

  media
0 K 20
frg #9 frg
No sé con qué flipo más si con las altas tasas de la población que tiene subsidios para comer o con el propio hecho que se dejen de pagar por una cacicada política.
0 K 12
Premutos73 #5 Premutos73 *
Para comparar, he mirado que en España reciben ayuda de los bancos de alimentos alrededor de un millón y medio de personas, un 3% de la población.
0 K 10
Veelicus #7 Veelicus
#5 Si, pero nosotros vivimos en una dictadura bolchevique, asi que es lo normal, no te lo crees?, preguntale a la IDA de olla.
0 K 12
Ashark #4 Ashark
Joder, que aquí se quitaron las cartillas de racionamiento en 1952... 42 millones de personas a pocos días del hambre, menudo país.
0 K 6

menéame