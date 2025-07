Lista de Epstein: todos los nombres revelados antes de que Trump y Bondi dijeran que no existe

Ahora, después de semanas de alboroto implacable por el anuncio del Departamento de Justicia de que no había pruebas de que Epstein tuviera una “lista de clientes” y que no se publicarían más documentos en el caso del delincuente sexual, Trump ordenó a la fiscal general Pam Bondi que libere testimonios selectos del gran jurado en el caso. Está bien documentado que Epstein socializaba con la realeza, políticos y celebridades; de hecho, en documentos judiciales no censurados publicados en enero de 2024, se mencionaban más de 100 nombres.