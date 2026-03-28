Lisonjas para España, por Enric Juliana

(Visible en modo lector). España no ha quedado aislada y empieza a recibir significativas lisonjas. No hay que caer en el espejismo: algunas de esas lisonjas tienen trampa. La singularidad española tiene recorrido, pero también tiene poderosos adversarios. Los elogios del secretario general de la OTAN son un ejercicio táctico. Rutte elogia el silente incremento del gasto militar español —apenas discutido en el Congreso de los Diputados— para seguir exigiendo más.