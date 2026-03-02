Lío en Logroño por la adjudicación de las VPO: las constructoras otorgan las casas sin baremo público

El Ayuntamiento licita suelo para que se construyan pisos protegidos y serán las empresas quienes decidan quién vivirá allí. La edil responsable admitió la pasada semana que las empresas "podrían" haber elegido adjudicatarios "a dedo"
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El contenido de los sobres con los que las constructoras compran a los equipos de gobierno sale del bolsillo de familias ahogadas por la deuda de la vivienda...
Luego los currantes votaran al PP-Vox porque "van a solucionar lo de la vivienda". Claro que si, guapi.
PP-Vox malversando lo de todos, en todos los sitios donde gobiernan.
Votarles es votar saqueo y muerte.