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Lío en Logroño por la adjudicación de las VPO: las constructoras otorgan las casas sin baremo público

Lío en Logroño por la adjudicación de las VPO: las constructoras otorgan las casas sin baremo público

El Ayuntamiento licita suelo para que se construyan pisos protegidos y serán las empresas quienes decidan quién vivirá allí. La edil responsable admitió la pasada semana que las empresas "podrían" haber elegido adjudicatarios "a dedo"

| etiquetas: vivienda , logroño , vpo , a dedo
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5 comentarios
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jonolulu #1 jonolulu
Les regalamos suelo de todos para que ellos regalen los pisos a discreción
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rogerius #5 rogerius *
¿Baremo qué? 8-D
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TipejoGuti #3 TipejoGuti
Los ayuntamientos licitan los suelos para empresas, no para autopromoción o cooperativas de vivienda.
El contenido de los sobres con los que las constructoras compran a los equipos de gobierno sale del bolsillo de familias ahogadas por la deuda de la vivienda...
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#4 CuiProdestHocBellum
Que disfruten lo votado. No falla... Ayuntamiento del PP, pufo en VPO asegurado.
Luego los currantes votaran al PP-Vox porque "van a solucionar lo de la vivienda". Claro que si, guapi.

PP-Vox malversando lo de todos, en todos los sitios donde gobiernan.

Votarles es votar saqueo y muerte.
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NoPracticante #2 NoPracticante
seguro que da la casualidad de que todos los adjudicatarios irregulares están en el lado bueno de la historia.
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menéame