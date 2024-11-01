edición general
4 meneos
68 clics
LinkedIn utilizará tus datos y perfil para alimentar a la IA de Microsoft: así puedes evitarlo

LinkedIn utilizará tus datos y perfil para alimentar a la IA de Microsoft: así puedes evitarlo

LinkedIn, propiedad de Microsoft, ha anunciado una actualización en su política de privacidad y términos de uso que entrará en vigor el 3 de noviembre de 2025. La plataforma compartirá más datos de usuarios con Microsoft y sus filiales para entrenar modelos de inteligencia artificial generativa y ofrecer anuncios personalizados. Lo que hasta hace unos años parecía un intercambio implícito —tú usas gratis una plataforma y la empresa obtiene información estadística— se ha convertido en una cesión de datos mucho más directa.

| etiquetas: linkedin , ia , microsoft
3 1 0 K 49 tecnología
4 comentarios
3 1 0 K 49 tecnología
mandelbr0t #2 mandelbr0t
#teahorrounclick #meahorrounclick
Así puedes evitarlo: "Cierra la cuenta"
1 K 17
Urasandi #1 Urasandi
Pero si es el Tinder de las empresas ¿Alguien dice la verdad ahí?
0 K 12
MacMagic #4 MacMagic
#1 ¡Sal de tu zona de confort!
0 K 10
#3 Dav3n
LinkedIn utilizará tus datos y perfil para alimentar a la IA de Microsoft: así puedes evitarlo

Hace falta explicar cómo salir de una red social? Para empezar, no entréis xD
0 K 11

menéame