LinkedIn utilizará tus datos y perfil para alimentar a la IA de Microsoft: así puedes evitarlo

LinkedIn, propiedad de Microsoft, ha anunciado una actualización en su política de privacidad y términos de uso que entrará en vigor el 3 de noviembre de 2025. La plataforma compartirá más datos de usuarios con Microsoft y sus filiales para entrenar modelos de inteligencia artificial generativa y ofrecer anuncios personalizados. Lo que hasta hace unos años parecía un intercambio implícito —tú usas gratis una plataforma y la empresa obtiene información estadística— se ha convertido en una cesión de datos mucho más directa.
Así puedes evitarlo: "Cierra la cuenta"
Hace falta explicar cómo salir de una red social? Para empezar, no entréis