Las líneas de fibra de Orange, Jazztel y Simyo ofrecen la supercookie Utiq a los sitios que visitas

Dado que las cookies de terceros ya han desaparecido en algunos navegadores y Google prevé hacerlo en algún momento, soluciones alternativas como Utiq quieren ocupar su lugar. Es un invento de Vodafone para asociar un identificador único al número de teléfono del usuario. Cuando el cliente entra en una web o app y acepta el banner de consentimiento, Utiq envía su IP a la operadora para obtener de vuelta el Network Signal, a partir del que se generan los identificadores únicos, que son anónimos y no permiten saber la identidad real del usuario.