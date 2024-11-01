Las líneas del silencio, la novela de Paco Piniella, no es el simple relato de una saga familiar sino un retrato bien documentado de la realidad española y de los exilios exteriores e interiores de sus personajes, una familia real que se desdobla y multiplica en el espacio y el tiempo. El autor es gaditano, piloto de Marina Mercante y ha sido, además, concejal, catedrático de ciencias y técnicas de la navegación, decano de la Facultad de Ciencias Náuticas y rector de la Universidad de Cádiz.