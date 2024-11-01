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Las líneas del silencio

Las líneas del silencio, la novela de Paco Piniella, no es el simple relato de una saga familiar sino un retrato bien documentado de la realidad española y de los exilios exteriores e interiores de sus personajes, una familia real que se desdobla y multiplica en el espacio y el tiempo. El autor es gaditano, piloto de Marina Mercante y ha sido, además, concejal, catedrático de ciencias y técnicas de la navegación, decano de la Facultad de Ciencias Náuticas y rector de la Universidad de Cádiz.

| etiquetas: literatura , novela , geometría de la sangre , navegación de las horas
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