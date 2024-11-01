Limpiar la mierda

edición general
Llenarlo todo de mierda. Esa es la estrategia que puso en marcha Steve Bannon, uno de los principales ideólogos de Trump y de la extrema derecha global. Ese es el manual de instrucciones que aplica la derecha en España: saturarlo todo de mentiras y medias verdades, confundir, cansar y agotar al pueblo español que, por saturación, acaba rechazando todo para que ellos queden impunes. Dicen que no hay que politizar, es decir, dicen que no hay que cuestionar a dónde se destina el dinero público y quiénes son los responsables de gestionarlo.

Publicado originalmente en www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/limpiar-mierda_129_2057847.html (para suscriptores).
