Limpiar la mierda

Llenarlo todo de mierda. Esa es la estrategia que puso en marcha Steve Bannon, uno de los principales ideólogos de Trump y de la extrema derecha global. Ese es el manual de instrucciones que aplica la derecha en España: saturarlo todo de mentiras y medias verdades, confundir, cansar y agotar al pueblo español que, por saturación, acaba rechazando todo para que ellos queden impunes. Dicen que no hay que politizar, es decir, dicen que no hay que cuestionar a dónde se destina el dinero público y quiénes son los responsables de gestionarlo.