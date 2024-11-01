edición general
5 meneos
109 clics
El libro que fotografió el punk y pasó décadas descatalogado vuelve convertido en la biblia del género

El libro que fotografió el punk y pasó décadas descatalogado vuelve convertido en la biblia del género

Casi medio siglo después de su publicación original, se ha reeditado el libro de fotos del catalán Salvador Costa, obra que retrató el movimiento punk desde su nacimiento

| etiquetas: libro , punk , fotografía
4 1 0 K 63 cultura
sin comentarios
4 1 0 K 63 cultura

menéame