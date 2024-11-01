·
El libro que fotografió el punk y pasó décadas descatalogado vuelve convertido en la biblia del género
Casi medio siglo después de su publicación original, se ha reeditado el libro de fotos del catalán Salvador Costa, obra que retrató el movimiento punk desde su nacimiento
libro
punk
fotografía
