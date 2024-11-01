edición general
El libro que cambió la visión de Noruega sobre los inmigrantes

En 2010, un inusual libro de una joven rusa llegó a los estantes de las librerías de Noruega. La autora era Maria Amelie y su autobiografía transformaría la actitud de los noruegos hacia los inmigrantes indocumentados, desencadenaría una crisis gubernamental y conduciría a un cambio en las regulaciones de migración. "Nací en Osetia del Norte y viví bien allá hasta que, alrededor del año 2000, mi familia terminó como refugiada en Noruega", dice a la BBC. Maria Amelie tenía 12 años cuando su familia huyó de la casa de su infancia en Vladikavkaz.

