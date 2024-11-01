La ley antitabaco, los hosteleros y el cuento de Pedro y el lobo

¿Cuánto puede cambiar una sociedad en 15 años? En la España de 2010 flipábamos con las filtraciones de Wikileaks, no teníamos Instagram y Whatsapp era un bebé recién nacido. Fue el terremoto de Haití y el mundo se resquebrajaba en la peor crisis económica desde la Gran Recesión de 1929. Aquel año se aprobó una ley contra el tabaco que prohibió por primera vez fumar en todos los interiores del país tras cinco años con restricciones parciales.