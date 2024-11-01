Las letrinas de las termas romanas de Legio / León

En la cripta arqueológica de Puerta Obispo, en León, se puede ver una parte de la puerta este del campamento legionario (porta principalis sinistra), pero también esta otra construcción. Son parte de las letrinas de un conjunto termal que se ubicaba junto a la entrada a la ciudad. Tal fue su entidad que llegaron a la Edad Media y fueron los vestigios sobre los que el rey Ordoño I construyó su palacio hasta que en el siglo X fueron donadas a la Iglesia y sobre ellas se erigió una iglesia a Santa María, origen de la que hoy es la catedral de Leó