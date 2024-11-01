Las letras de las unidades de disco de Windows no se limitan a la A-Z [ENG]

Por sí solo, el título de esta publicación parece una pregunta del Trivial, pero se puede verificar con la herramienta "subst" incorporada en los sistemas Windows. Por ejemplo, es posible crear la unidad "+:\" como alias para un directorio de la siguiente forma: "subst +:\ C:\foo". En este punto la unidad "+:\" funciona de forma normal (al menos en cmd.exe, pero esto se discutirá más adelante). Sin embargo, comprender por qué es cierto aclara mucho sobre cómo funciona Windows bajo el capó y revela algunos comportamientos curiosos.