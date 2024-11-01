(LEAD) USFK y aviones de combate chinos en un breve enfrentamiento aéreo sobre el Mar Amarillo esta semana (inglés)

EE.UU, las Fuerzas de Corea (USFK) y los aviones de combate chinos estuvieron en un breve enfrentamiento aéreo sobre el Mar Amarillo a principios de esta semana. El raro ejercicio de la Fuerza Aérea llevó al ejército chino a enviar sus propios aviones de combate en respuesta, dijeron fuentes el viernes. Varios aviones de combate F-16 de la USFK despegaron de la base aérea de Osan en Pyeongtaek, a unos 60 kilómetros al sur de Seúl, el miércoles por la noche y volaron sobre aguas internacionales en el Mar Amarillo, según fuentes militares....