Se lanza el Spainsat NG-II, construido por Airbus, completando el programa espacial seguro más avanzado de España [ENG]

Airbus ha lanzado con éxito el satélite de comunicaciones seguras Spainsat NG-II, la segunda de dos naves espaciales de próxima generación construidas para el Ministerio de Defensa de España. El lanzamiento tuvo lugar desde el Centro Espacial Kennedy en Estados Unidos, completando el programa Spainsat NG. La carga útil, que representa la mitad del satélite, fue diseñada y fabricada por la industria espacial española, liderada por Airbus. Sus tecnologías centrales, especialmente las antenas activas, fueron desarrolladas en el marco del programa
| etiquetas: hisdesat , esa , satélite , spainsat ng-ii , airbus , defensa