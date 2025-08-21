·
Kurt Cobain, un ratón de biblioteca fascinado con el perfumista asesino más famoso del mundo
'Scentless apprentice' es la canción que el músico de Aberdeen escribió inspirado en 'El perfume'
kurt cobain
,
nirvana
,
scentless apprentice
,
el perfume
,
libro
#1
reithor
En cambio, fue Courtney la que le dijo "honey, you smell like teen spirit" , un día que olia a tigre en la biblioteca del ratón. Y puso titulo a esa otra canción.
0
K
11
#2
Jakeukalane
Nunca le he visto la gracia al tío este.
0
K
11
