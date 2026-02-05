Kizilelma: el revolucionario caza invisible sin piloto que vuela en formación gracias a la IA

Por primera vez en toda la historia, dos cazas con inteligencia artificial han conseguido volar en formación, coordinando su posición en todo momento gracias a una serie de algoritmos inteligentes de vuelo que han sido desarrollados por parte de la compañía aeroespacial Baykar. En esta ocasión tenemos que hablar de Kizilelma, un revolucionario caza invisible sin piloto que está sorprendiendo al mundo de la aviación, marcando un hito histórico al ser capaz de volar en formación gracias a la inteligencia artificial, con lo que ello puede suponer.